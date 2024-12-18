Снегопад обрушится ночью на Карелию

Жителей республики предупредили о мокром снеге и гололёде.

В МЧС Карелии со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщили о том, что завтра, 20 декабря, по южной половине республики Карелия ожидаются осадки в виде снега, ночью переходящего в мокрый снег и дождь. Также возможен гололёд.

По северной половине Карелии ожидается сильный снег.

В МЧС посоветовали выбирать одежду и обувь по погоде, переходить дорогу только в установленных местах, соблюдать ПДД, учитывать погодные условия и не превышать скорость.