Снегопад обрушится ночью на Карелию

Жителей республики предупредили о мокром снеге и гололёде.
В МЧС Карелии со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщили о том, что завтра, 20 декабря, по южной половине республики Карелия ожидаются осадки в виде снега, ночью переходящего в мокрый снег и дождь. Также возможен гололёд.
По северной половине Карелии ожидается сильный снег.
В МЧС посоветовали выбирать одежду и обувь по погоде, переходить дорогу только в установленных местах, соблюдать ПДД, учитывать погодные условия и не превышать скорость.
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