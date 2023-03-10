Снегопады идут в Карелию

Синоптики карельского Гидрометцентра предупредили о приближении непогоды.

На своем сайте карельский Гидрометцентр сообщил, что, несмотря на март, зима в Карелии не собирается сдавать свои позиции.

По сообщению синоптиков, уже во второй половине дня субботы, 11 марта, атлантический циклон вернет нас в зиму, засыпая и заметая снегом сначала южные районы Карелии, а по мере продвижения атмосферного фронта и самого облачного вихря в северном направлении.

«Ночью и днем в воскресенье, 12 марта, сильные снегопады ожидаются уже в большинстве районов республики, создавая сложную обстановку на автодорогах. Перепады атмосферного давления, порывистый ветер добавят ощущение дискомфорта.

Температурный фон будет соответствовать зимнему сезону: ночью -6, -11℃, днем -1, -6℃», - рассказали в Гидрометцентре.

Интенсивность осадков, по информации синоптиков, начнет уменьшаться лишь днем в понедельник.

«Правда, передышка от непогоды будет недолгой, уже к вечеру вторника, 14 марта, к западным границам приблизятся фронтальные разделы очередного атлантического вихря, несущие очередную порцию осадков, к счастью, уже не таких интенсивных, и сам циклон своей центральной частью сместится на территорию соседней Финляндии, оставляя нашу республику в более теплой воздушной массе, поэтому по южным районам снег будет переходить в смешанные осадки, а температура повысится до оттепели», - сообщили в карельском Гидрометцентре.