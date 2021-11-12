«Снегопогрузчики день-деньской ходили по улицам Петрозаводска»

Автор нашей постоянной рубрики «Как это было» Армас Машин вспомнил, как раньше убирали город зимой.

Как вспоминает Армас Машин, раньше в снежное время снегопогрузчики день-деньской ходили по улицам. Они сгребали снег мощными лапами, направляли его вверх по транспортерной ленте, откуда снег ссыпался в кузова сменявших друг друга самосвалов. Фрезерные снегопогрузчики делали в СССР с тридцатых годов, а лаповые появились после войны. В детстве нам очень нравилось наблюдать за железными «дворниками»: вот могучие лапы с широкого размаха схватывают снег, а вот и снег сыплется в кузов машины, искрясь на солнце.

Настоящих, живых советских дворников тоже можно назвать железными: с самого раннего утра они чистили снег во дворах, на тротуарах и дорожках парка, скалывали лед, случись льду образоваться. В отличие от тракторного отвала фанерная лопата дворника не превращала тротуар в ледяное зеркало: люди ходили по уплотненному снегу, а не ледяному катку.

Когда после оттепели случался гололед, дворники посыпали тротуары песком, но умеренно, с умом. Песок не насыпали кучками, как сейчас насыпают трактора. Зима была белой, красивой, яркой.

Полностью атмосферный текст о зиме прошлых лет читайте здесь.