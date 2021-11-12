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«Снегопогрузчики день-деньской ходили по улицам Петрозаводска»

Новости. Общество
11:25, 02 Декабря 2021

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Автор нашей постоянной рубрики «Как это было» Армас Машин вспомнил, как раньше убирали город зимой.

Как вспоминает Армас Машин, раньше в снежное время снегопогрузчики день-деньской ходили по улицам. Они сгребали снег мощными лапами, направляли его вверх по транспортерной ленте, откуда снег ссыпался в кузова сменявших друг друга самосвалов. Фрезерные снегопогрузчики делали в СССР с тридцатых годов, а лаповые появились после войны. В детстве нам очень нравилось наблюдать за железными «дворниками»: вот могучие лапы с широкого размаха схватывают снег, а вот и снег сыплется в кузов машины, искрясь на солнце.

Настоящих, живых советских дворников тоже можно назвать железными: с самого раннего утра они чистили снег во дворах, на тротуарах и дорожках парка, скалывали лед, случись льду образоваться. В отличие от тракторного отвала фанерная лопата дворника не превращала тротуар в ледяное зеркало: люди ходили по уплотненному снегу, а не ледяному катку.

Когда после оттепели случался гололед, дворники посыпали тротуары песком, но умеренно, с умом. Песок не насыпали кучками, как сейчас насыпают трактора. Зима была белой, красивой, яркой.

Полностью атмосферный текст о зиме прошлых лет читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ЗС
2021-12-02 12:32:04
Раньше мы малышами ходили в валенках, поэтому с горок на фанерках катались, пока нас взрослые пацаны в ботинках не выгоняли: они стоя катались: подошва позволяла. И сейчас подошва позволяет скользить - переходя маленькую дорогу, юзишь, тут не горка, направление непредсказуемо: то ли ты под машину попадёшь, то ли у машины колёса не в горку поедут...
Аркадий бро
2021-12-02 12:29:50
Не пойму одного: почему прибалтийские Республики живут при хороших дорогах, чистых городах,с хорошими доходами, а остальные ,с бывшего СССР , постоянно в войне , разборках, нищете и полном развале : образования,медицины, культуры, только танков и самолётов больше становится и бессмысленных репрессий!? Уже 30 лет Россия с "кем то борется", зачем? Не говоря уже о не контролируемой миграционной политике, преступность зашкаливает,но по всем
центральным каналам грязью поливают всех, но свои проблемы умалчивают эти "гадкие парочки" ( как их в СМИ называют)скамейкины
и " шейкины" , " соловьи" разные, достали уже всех....
Хорошо хоть молодёжь не смотрит это....
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-02 12:52:20
Аркадий бро, хорошие дороги в Прибалтике? Ты навального опять послушал или Явлинского перечитал?
Вероника
2021-12-02 13:13:15
Валентин_Генрихович Либерзон,
До пандемии часто ездила в Эстонию, дороги с нашими не сравнить....везде чтисто и уютно, в кафе не отправишься "мигрантской" шаурмой...
Саныч
2021-12-02 12:22:22
Стоит читать? Чо пишет-то? Как пионеры собирали металлолом и между делом Армас чистил социалистический город?
Полезный
2021-12-02 11:49:29
Оплуживать некому - все вспоминают как было раньше.
Пётр Жаткин
2021-12-02 11:41:44
Вот и хотелось бы спросить у товарища Машина, зачем он и его единомышленники-коммунисты расстались со всем тем советским благополучием, которое он столь красочно описывает? Вы же были руководящей и направляющей силой! Куда подевали мощь и славу СССР, негодники? Ааааааа?
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-02 11:40:54
надо благодарить за разрушение и уничтожение Горбачева, Явлинского, Зюганова, Гайдара, Чубайса, Березовского, Гусинского.... и прочих врагов, которые в угоду США сдали страну.

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