Снегоуборочная техника повредила забор школы в Петрозаводске.

Жители Петрозаводска жалуются на то, что снегоуборочная техника повредила забор школы №2.

Жители Кукковки сообщили о том, что уже несколько лет снегоуборочная техника «таранит» забор школы № 2. Пост об этом опубликовали в городском паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».

По словам местных жителей, трактор, осуществляющий уборку снега, из-за разросшихся кустов и деревьев, расположенных вблизи забора школы, вынужден маневрировать в стесненных условиях. В результате этого, уже не первую зиму техника задевает и повреждает ограждение. Жители опасаются, что в скором времени забор может быть полностью разрушен.

Автор сообщения выражает недовольство бездействием ответственных служб.

«Доложить в мэрию, о необходимости спилить насаждения, мешающие уборке снега видимо лень», — написал он в конце.