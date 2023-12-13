Снегоуборщики изменят схему движения в крупном районе столицы Карелии

С пятницы, 15 декабря, изменится схема дорожного движения в Первомайском районе.

В карельской столице с 15 декабря около дома №44 по Первомайскому проспекту запретят остановку и стоянку машин.



Припаркованные автомобили мешают работе снегоуборочной техники, сообщили в администрации Петрозаводска.







Напомним, по той же причине с 13 декабря запретили останавливаться и парковаться на участке улицы Германа Титова, между Кирова и Куйбышева.



Ограничения действуют каждый вторник с 00.00 до 06.00.