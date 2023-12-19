Снеговик от местных шутников вызвал эффектные виражи комика-автолюбителя

В городе бумажников Карелии снеговик, которого слепили местные подростки-весельчаки, вызвал необычную реакцию водителя авто.

Инцидент произошел ночью в среду, 20 декабря, в 0.37, в Кондопоге и попал в объектив камеры проекта «Мой дом» компании «Ситилинк».

Видео опубликовали в паблике «„Ситилинк“ — Интернет и Домашнее ТВ».

«Шутники в Кондопоге», — написали в сети, прокомментировав видео.

Судя по записи, местные подростки-приколисты слепили снеговика, установив его в центре одного из перекрестков города бумажников Карелии. Сфотографировавшись поочереди рядом со своим шедевром, авторы снежной скульптуры удалились.

И вот тут на перекресток выехала легковушка. Водитель явно был тот еще выдумщик и озорник, потому что он, находясь за рулем своего авто, несколько раз объехал свежевылепленного снеговика. Эффектно покружив вокруг снежного изваяния, автомобилист поехал дальше.