890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
МВД разъяснило право полиции вскрывать квартиры и машины без разрешения владельцев
Сегодня 00:10

«Снегурочка» придет в Петрозаводск

Новости. Культура
18:20, 26 Апреля 2022
фото: © Музыкальный театр Карелии

Новости партнеров

Музыкальный театр Карелии представит сцены из знаменитой оперы Римского-Корсакова.

В Музыкальном театре Карелии анонсировали продолжение цикла «Открывая оперу» — серии миниспектаклей, включающих в себя знакомство с сюжетом, основными ариями и ансамблями известных оперных произведений. Петрозаводские зрители уже успели познакомиться с оперой «Русалка».

Продолжит цикл опера «Снегурочка, которую сам Римский-Корсаков считал своим лучшим творением, а Александр Островский был восхищен музыкой. Первая постановка состоится 27 апреля.

Режиссер спектакля — Алла Масловская (Санкт-Петербург). Музыкальный руководитель и дирижер спектакля — Владимир Добровольский, концертмейстер — Мария Борзова, сценография Кадрии Биккинеевой.

Фрагменты из оперы исполняют солисты театра Эльвина Муллина, Анна Луканова, Дарья Батова, Анастасия Аверина, Маргарита Чемдуж, Евгения Гудкова, Мария Белокурская, Чингиз Калыров, Каюм Шодияров, Александр Ватолкин, Юрий Заряднов. В роли Весны — Елена Сапегина и Наталия Антипина (Негосударственный авторский театр «Ad Liberum»).

В следующем сезоне на сцене Музыкального Театра Карелии планируется постановка «Руслана и Людмилы».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
25.04.2022, 13:59
Зима вернется в Карелию к 1 мая
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
19.04.2022, 07:15
Атлантические циклоны принесут в Карелию снег с дождем
20.04.2022, 14:10
Минздрав Карелии ищет замену всем врачам-пенсионерам

Аналитика

25.04.2022 11:54
Обществоведение
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
Прекращение сотрудничества с Европой и возможное вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменит социально-экономическую ситуацию в Карелии.
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
22.04.2022 16:39
Новые технологии против боли!
22.04.2022 10:22
«Только бы хуже не было»
22.04.2022 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
22.04.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.