«Снегурочка» придет в Петрозаводск

Музыкальный театр Карелии представит сцены из знаменитой оперы Римского-Корсакова.

В Музыкальном театре Карелии анонсировали продолжение цикла «Открывая оперу» — серии миниспектаклей, включающих в себя знакомство с сюжетом, основными ариями и ансамблями известных оперных произведений. Петрозаводские зрители уже успели познакомиться с оперой «Русалка».

Продолжит цикл опера «Снегурочка, которую сам Римский-Корсаков считал своим лучшим творением, а Александр Островский был восхищен музыкой. Первая постановка состоится 27 апреля.

Режиссер спектакля — Алла Масловская (Санкт-Петербург). Музыкальный руководитель и дирижер спектакля — Владимир Добровольский, концертмейстер — Мария Борзова, сценография Кадрии Биккинеевой.

Фрагменты из оперы исполняют солисты театра Эльвина Муллина, Анна Луканова, Дарья Батова, Анастасия Аверина, Маргарита Чемдуж, Евгения Гудкова, Мария Белокурская, Чингиз Калыров, Каюм Шодияров, Александр Ватолкин, Юрий Заряднов. В роли Весны — Елена Сапегина и Наталия Антипина (Негосударственный авторский театр «Ad Liberum»).

В следующем сезоне на сцене Музыкального Театра Карелии планируется постановка «Руслана и Людмилы».