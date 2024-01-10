Снежные глыбы на крышах домов угрожают жителям Петрозаводска

Снежные глыбы свисают с крыш домов в разных районах карельской столицы.

О свисающих снежных глыбах с крыш домов в разных районах Петрозаводска сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы.

Так, глыба снега образовалась под крышей дома№ 29 на улице Анохина со стороны проезжей части над тротуаром. Информация передана для принятия мер в ООО «Доверие».

Снежная глыба свисает с крыши дома № 19 на улице Виданской со стороны проезжей частинад тротуаром. ЕДДС сообщила об этом для принятия мер в ООО «Карелия».

Свисают глыбы снега и с крыш домов №№ 17 и 21 на улице Виданской. Информацию передали в ООО «ЖХ Сервис».

Аналогичная ситуация наблюдается по адресам: ул. Мурманская, 20 и ул. Виданская, 15 — там со стороны проезжей части с крыши над тротуаром также свисают снежные глыбы. ЕДДС передала информацию для принятия мер в ООО «Гарантия Плюс».

«Будьте внимательны и осторожны!» — предупредили в паблике ЕДДС Петрозаводска.