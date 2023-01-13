«Снежные монстры»: в сети появились зимние фото самой загадочной горы Карелии

В одном из пабликов опубликованы фотографии зимних видов горы в Муезерском районе Карелии.

В паблике «Краеведческий клуб «Оберег«. Карелия» опубликованы фотографии заснеженной горы Воттоваара в Муезерском районе.



«Снежные монстры горы Воттоваара» - так назвали фотографии авторы паблика.



Отметим, на плато расположено множество валунов, сейдов, многие из которых стоят в оригинальном положении, что порождает многочисленные мистические истории о горе.



В августе 2011 года постановлением правительства Республики Карелия комплекс горы Воттоваара был объявлен ландшафтным памятником природы.



Охраняемая территория занимает площадь более полутора тысяч гектаров: в нее входит сама гора и прилегающая к ней местность.

















