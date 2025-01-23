Снежные мотыльки появились в карельском лесу

Фотографиями «снежных мотыльков» из карельских лесов поделились в сети.
В группе ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество» поделились фотографиями необычных «снежных мотыльков», пожелав всем плодотворной недели.
«Доброе утро последнего понедельника января! Всем плодотворной недели! А в карельском лесу вот такие снежные мотыльки», — написали в посте.
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