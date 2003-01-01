Снежный покров установился на 80% территории России

Снегом покрыто уже 80% территории России по состоянию на 13 ноября. Устойчивый снежный покров сформировался в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и на севере Европейской части страны.
РБК со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает, что снег лег в регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. На Европейской части России снежный покров установился в Северо-Западном федеральном округе — в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области, в Республике Коми и Мурманской области, где он лежит уже пять дней.
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям использовать для поездок в выходные дни только автомобили на зимней резине.
Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт, — предупредили в ЦОДД.
Водителям также советуют быть особенно аккуратными на эстакадах и в тоннелях, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на телефон.
В Карелии при этом снега нет. Ранее Вильфанд сообщил, что ноябрь в Северо-Западном федеральном округе, в том числе и в Карелии, ожидается теплее обычного.
Напомним, карельский гидрометцентр рассказывал, что дожди и потепление до +9°С вернутся в Карелию 13 ноября.