Снежный покров в Петрозаводске за последние сутки вырос на 10 см

В столице Карелии за истекшие 24 часа выпало восемь миллиметров осадков.

В общей сложности с 09.00 4 декабря до 09.00 5 декабря метеостанция Петрозаводска отметила восемь миллиметров выпавших осадков. Снежный покров в городе увеличился с трех до 13 сантиметров.



Очередной снегопад начнется днем 6 декабря. Продлится он тоже около суток. За это время в городе выпадет еще 5-6 сантиметров снега, сообщили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».