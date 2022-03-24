Снимаются все ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном

Россия с 30 марта отменяет ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном и Монголией.
Как сообщает ТАСС, об этом завили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00:00 по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы», — сообщили в штабе.
Также ограничения снимаются для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих из Монголии в Россию.
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