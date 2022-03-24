Реклама
МВД Карелии выплатит 100 тысяч рублей за помощь в раскрытии убийства в Петрозаводске
24.03.2022 10:50
Глава МВД назвал размер зарплаты сотрудников ППС в Карелии
24.03.2022 14:41
Средняя цена на бензин в Карелии превысила 50 рублей
24.03.2022 15:26

Снимаются все ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном

Новости. Общество
09:00, 25 Марта 2022
фото: © Юрий Белинский/ТАСС

Новости партнеров

Россия с 30 марта отменяет ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном и Монголией.

Как сообщает ТАСС, об этом завили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 00:00 по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы», — сообщили в штабе.

Также ограничения снимаются для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих из Монголии в Россию.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира
18.03.2022, 09:37
Мэр Петрозаводска объявил новые цены в маршрутках

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»