Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
16:44, 12 Июля 2018

Снимавшуюся в Карелии криминальную драму "Деньги" можно будет посмотреть в конце июля

По теме

Концерт британской рок-группы Muse покажут сегодня на большом экране в Петрозаводске
12.07.18 10:26
В карельском поселке откроется филиал московского Музея Победы
11.07.18 18:20
Петрозаводский музыкант победил в конкурсе молодых дарований России
10.07.18 09:56
Все новости
Загрузка...

Художественный фильм петрозаводчанина Александра Хаакана "Деньги" можно будет посмотреть на большом экране 28 июля.

Информация об этом появилась в паблике фильма в "ВКонтакте".

"Определена дата показа фильма "Деньги"! Когда картина еще не закончена, волнительно анонсировать день просмотра, но мы верим, что к 28 ИЮЛЯ фильм будет готов! Приглашаем на просмотр короткометражного фильма "Деньги" в кинотеатре "ПРЕМЬЕР" в 13:00 на Правды 38-В! Вход свободный! До встречи!" - сказано в сообщении.

Фильм "Деньги" рассказывает историю Сани – человека, измученного неудачами в личной жизни и нехваткой денег, который неожиданно находит набитый долларами дипломат. Главную роль исполнил актер "Творческой мастерской" Александр Галиев.

Картина снималась в Петрозаводске и в Виданах; есть сцены, снятые в Тель-Авиве.

"Деньги" – это не первая киноработа Александра Хаакана. В 2014 году вышел его полнометражный художественный фильм "Вильгельм Телль" – комедийный боевик про бандитов из российской глубинки.

"Чувствую, что этот фильм будет круче", - сказал Александр Хаакана несколько месяцев назад в интервью "Столице на Онего" о его новой картине.

По теме

Концерт британской рок-группы Muse покажут сегодня на большом экране в Петрозаводске
12.07.18 10:26
В карельском поселке откроется филиал московского Музея Победы
11.07.18 18:20
Петрозаводский музыкант победил в конкурсе молодых дарований России
10.07.18 09:56
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
08.07.2018, 13:53
Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту
05.07.2018, 13:08
Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
06.07.2018, 14:44
Огромная пропасть
10.07.2018, 19:40
Ковальчук впервые заговорила о смерти Жанны Фриске

Аналитика

Сегодня 11:14
Капитал
Бизнес еще долго не сможет доверять государству
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 9
09.07.2018 13:36
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 7
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
09.07.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»