Снимавшуюся в Карелии криминальную драму "Деньги" можно будет посмотреть в конце июля

Художественный фильм петрозаводчанина Александра Хаакана "Деньги" можно будет посмотреть на большом экране 28 июля.

Информация об этом появилась в паблике фильма в "ВКонтакте".

"Определена дата показа фильма "Деньги"! Когда картина еще не закончена, волнительно анонсировать день просмотра, но мы верим, что к 28 ИЮЛЯ фильм будет готов! Приглашаем на просмотр короткометражного фильма "Деньги" в кинотеатре "ПРЕМЬЕР" в 13:00 на Правды 38-В! Вход свободный! До встречи!" - сказано в сообщении.

Фильм "Деньги" рассказывает историю Сани – человека, измученного неудачами в личной жизни и нехваткой денег, который неожиданно находит набитый долларами дипломат. Главную роль исполнил актер "Творческой мастерской" Александр Галиев.

Картина снималась в Петрозаводске и в Виданах; есть сцены, снятые в Тель-Авиве.

"Деньги" – это не первая киноработа Александра Хаакана. В 2014 году вышел его полнометражный художественный фильм "Вильгельм Телль" – комедийный боевик про бандитов из российской глубинки.

"Чувствую, что этот фильм будет круче", - сказал Александр Хаакана несколько месяцев назад в интервью "Столице на Онего" о его новой картине.