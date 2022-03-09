Снижение оптовых цен на бензин пока не отразилось на АЗС в Карелии

Оптовые цены на бензин и дизельное топливо в России резко устремились вниз в конце февраля, но АЗС в Карелии пока не торопятся переписывать ценники.

Это следует из результатов мониторинга, проведенного Карелиястатом.

В начале марта средняя стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 в Карелии оставалась на том же уровне, что и до падения оптовых цен.

АИ-98 подорожал на 0,7%, дизельное топливо подешевело всего на 0,1%.

По данным РИА Новости, за неделю с 28 февраля по 5 марта оптовая цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 — на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо.