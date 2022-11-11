Снижение прибыли предприятий Карелии в 2022 году привело к сокращению поступлений в бюджет

Поступление налога на прибыль предприятий Карелии за 10 месяцев 2022 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты Карелии Алексей Дорохов на прошедших сегодня парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2023 год.

По его словам, снижение налогооблагаемой прибыли прогнозировалось по итогам первого полугодия, и эти ожидания оправдались.

«Все риски отражены в прогнозе, который был составлен в конце первого полугодия 2022 года. Необходимо отметить, что часть этих рисков у нас уже реализована в какой-то степени… Имеется снижение налога на прибыль», — сказал Дорохов.

Ранее Карелиястат опубликовал данные о снижении чистой прибыли предприятий республики в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Дорохова, снижение налогооблагаемой прибыли продолжится в 2023 году. Раньше планировалось, что поступления в бюджет за счет этого источника составят в следующем году 19,4 млрд рублей, но с учетом реальной ситуации прогноз пришлось пересмотреть в сторону уменьшения. В итоге в проект бюджета на 2023 год заложили сумму в размере 15,6 млрд рублей.