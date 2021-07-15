Снижение транспортного налога предлагают в награду за прохождение техосмотра

МВД России предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр.
Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.
«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — сказал он на видео, опубликованном на сайте «МВД-Медиа».
Такое предложение появилось в связи с тем, что обязательный техосмотр будет отменен с 22 августа.
Глава Госавтоинспекции напомнил, что в соответствии с правилами дорожного движения РФ владелец транспортного средства обязан исключить из эксплуатации технически неисправный автомобиль вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.
Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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