Снижение транспортного налога предлагают в награду за прохождение техосмотра

МВД России предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр.

Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — сказал он на видео, опубликованном на сайте «МВД-Медиа».

Такое предложение появилось в связи с тем, что обязательный техосмотр будет отменен с 22 августа.

Глава Госавтоинспекции напомнил, что в соответствии с правилами дорожного движения РФ владелец транспортного средства обязан исключить из эксплуатации технически неисправный автомобиль вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».