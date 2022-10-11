Снижение цен в Карелии продолжается по официальной статистике

Потребительские цены на товары и услуги в Карелии за месяц снизились еще на 0,6%, что стало подтверждением тенденции общего замедления темпов инфляции в регионе.

Это следует из официальной статистики Карелиястата.

Продовольственные товары в сентябре подорожали по сравнению с августом почти на 1%, непродовольственные — на 0,1%.

Стоимость услуг снизилась на 0,8%.

В пересчете на стоимость минимального условного набора продуктов питания снижение оказалось еще заметнее — почти на 4% всего за один месяц. А потребительская корзина в целом подешевела на 1,1%.