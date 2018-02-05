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Новости. Общество
18:20, 05 Февраля 2018

Снизился поток туристов на границе Финляндии и Карелии

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Россияне стали ездить в Финляндию чаще, а финны – реже.

За первый месяц 2018 года на границе между Россией и Финляндией было оформлено 742 тысячи человек, пишет "Фонтанка.fi".

По сравнению с январём 2017-го турпоток увеличился на 1%, но число пересечений всё равно на треть меньше, чем в пиковом 2013-м.

По данным пограничной охраны Финляндии, доля россиян в пассажиропотоке выросла с 74% до 76%, а доля финнов упала с 23% до 21%.

Из-за закрытия дороги на Брусничное для автобусов наибольший рост был зафиксирован на МАПП "Иматра" (+9%) и на МАПП "Ваалимаа" (+3%), тогда как на МАПП "Нуйямаа" показатель сократился на 1%. На 5% меньше стало железнодорожных туристов.

Значительный спад наблюдается на границе Финляндии и Карелии: трафик через МАПП "Ниирала" упал на 7%,через МАПП "Куусамо" - на 6%.

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Комментарии

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David
2018-02-05 18:23:52
С такой дорогой, чего тут делать?
Гость
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