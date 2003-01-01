Снятый в Карелии сериал «Маяк» представили на фестивале в Геленджике

На третьем фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике состоялась презентация новой восьмисерийной драмы «Маяк», которая была полностью снята в Карелии.
На днях состоялась премьера драматического сериала, снятого в Сортавальском округе.
В главных ролях снялись Евгений Кунцевич, Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Макар Хлебников. Режиссером проекта выступила Иля Малахова, известная по фильму «Привет, мама», а оператором-постановщиком стала Наталья Макарова. Над сценарием работали Михаил Турбин и Михаил Шульман. Проект создан совместными усилиями онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской компании «Среда».
Сюжет сериала посвящен жизни старшеклассника Егора, который вынужден ухаживать за младшим братом с тяжелой формой ДЦП. Родители героя, работающие в полиции и на скорой помощи, практически не участвуют в семейных делах, и все заботы ложатся на плечи Егора. Его жизнь усложняется, когда он влюбляется в новую преподавательницу литературы. Трагический случай во время купания брата переворачивает жизнь семьи, заставляя героев искать выход из, казалось бы, безвыходной ситуации.
Напомним, съемки сериала проходили в прошлом году в городе Сортавала и его окрестностях. Режиссер Иля Малахова подчеркнула, что карельские локации и участие местных жителей стали важной частью создания атмосферы сериала. По словам режиссера, работа над сериалом стала для нее возможностью познакомиться с «красивейшим местом планеты».
В скором времени сериал должен выйти в онлайн-кинотеатре Okko.