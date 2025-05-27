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Снос аварийных домов начался в Первомайском районе

Новости. Благоустройство
10:20, 01 Июня 2025
фото: © Инна Колыхматова / VK

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Работы проводятся в рамках Комплексного развития территории.

Об этом на своей странице в ВК сообщила глава города Инна Колыхматова.

"В рамках КРТ снесли два расселенных аварийных здания — дом №6 на Северной улице и дом №7 на Сорокской", - написала мэр. 

Строительный мусор будет вывезен в ближайшее время, пообещала Инна Колыхматова.

Ранее вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов рассказал, что в Петрозаводске на Кукковке три аварийных дома расселят, три снесут.

«Застройщик за счёт своих средств расселит дома 16 и 18 по улице Лыжная и дом 4 по улице Ровио. Также компания снесет уже расселенные дома 2А и 2Б по Ровио и 20 по Лыжной. Таким образом, количество вовлечённых в КРТ домов в Петрозаводске возрастёт до 28», — сообщил Виктор Россыпнов.

Также чиновник сообщил, что определили еще один участок для комплексного развития территории. В него входят 9 аварийных домов в районе улиц Бесовецкая и Мурманская. Торги по этому земельному участку объявят в июле.

Напомним, в рамках программы комплексного развития территорий в столице Карелии расселено уже 109 квартир в 25 домах. Застройщики вложили более 500 миллионов рублей. Добавим, что задача КРТ — за счет застройщика расселить во внеочередном порядке аварийные и ветхие дома и построить на освободившемся участке новое жилье. Расселение происходит по правилам Жилищного Кодекса РФ: жильцам муниципальных квартир будут предоставлены благоустроенные квартиры не меньшей площади, собственникам выплачены компенсации.

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