Снос аварийных домов под расселение начался в районном центре Карелии

В Суоярви начали освобождать площадку под строительство домов для переселенцев из аварийного жилья, сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

По словам министра строительства Карелии Виктора Россыпнова, в настоящее время начинается разборка домов №22 по улице Октябрьская и на очереди - рядом стоящие дома №№24 и 26, из которых завершают переезд две семьи. В этом месяце планируется завершить снос домов и далее предоставить участок в аренду строительной компании АО «Специализированный застройщик «КарелСтройМеханизация».

Инженеры КСМ уже разработали проектную документацию на строительство дома на этом участке на 145 квартир. Проект в мае должен пройти экспертизу. Следующий участок, который планируется освободить под стройку в Суоярви в районе домов №№ 6, 8, 10,12, 14 по ул. Первомайской. Жизнь и стройка продолжаются, отметил министр.