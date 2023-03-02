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Сносить гаражи в одном из дворов Петрозаводска будут после голосования жильцов дома

Новости. Общество
11:18, 03 Марта 2023
фото: Петросовет

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Благоустройство дворовой территории в Петрозаводске потребует сноса старых гаражей, но для этого придется провести голосование жильцов соседнего дома, на чей территории расположены постройки.

Об этом сообщил депутат Петросовета Александр Болдырев после заседании комиссия по ЖКХ, где обсуждался вопрос о  благоустройства территории в районе Сортавальской улицы на Кукковке.

Проект благоустройства общественной территории рядом с лицеем № 13 стал победителем программы поддержки местных инициатив. Планируется благоустроить расположенный поблизости Ринтальский сквер и выполнить ремонт граничащего со сквером двора по адресу Сортавальская, 9А. Для того чтобы общее благоустройство двух объектов приобрело законченный вид, жители выступили с предложением снести ржавые постройки.

«Так как вопрос связан с правом собственности, на встрече присутствовали и юристы от администрации и управляющей компании „Мастер-ремонт“. По итогу решили, что нужно провести собрание собственников жилых помещений и проголосовать о возможности сноса этих гаражей. После отправить протокол в управляющую компанию, которая в свою очередь будет взаимодействовать с администрацией города», — сообщил депутат.

Он также отметил, что вопрос «достаточно трудный и запутанный», но вместе со специалистами администрации, обслуживающей организации и неравнодушными жителями Кукковки его можно решить.

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