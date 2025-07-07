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Сносить или не сносить? Карельский юрист объяснил, за какой туалет на даче будут штрафовать

Новости. Общество
13:40, 08 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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За туалеты на даче, которые построены с нарушением требований, россиян теперь смогут оштрафовать, либо потребовать сноса строения.

 

Туалетная тема деликатная, но говорить о ней нужно. В 2025 году ужесточился контроль за размещением туалетов на дачах. Действующее законодательство теперь достаточно строго регламентирует устройство подобных сооружений. В соцсетях людей пугают перспективой необходимости переноса или даже сноса всех деревянных туалетов на дачах, а сами дачники уже горько шутят, что по новым требованиям устанавливать туалетную кабинку можно только в центре дачного участка.

Какие требования на самом деле и кому стоит не игнорировать этот вопрос. «Столица на Онего» задала эти вопросы петрозаводскому юристу, налоговому консультанту Юрию Романченко.

По словам эксперта, в этом году санитарные нормы, действительно, претерпели достаточно сильные изменения. Согласно им, туалет должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилого дома, а ранее норма по расстоянию от жилого дома составляла не менее 8 метров.

«Если говорить об иных постройках на дачных участках, то нынешняя норма расстояния составляет 8 метров от колодца, бани или других источников воды (при использовании герметичного септика) или 25 метров при наличии выгребной ямы», — рассказал Юрий Романченко.

До текущего момента, уточнил юрист, при использовании герметичного септика норма была такой же, как и сейчас. Наиболее сильное ужесточение коснулось именно выгребных ям — теперь в районах с высоким уровнем грунтовых вод они запрещены. Полный текст статьи читайте по ссылке.

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