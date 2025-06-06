И дождь, и ветер: синоптики рассказали о погоде на 1 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде на вторник, 1 июля.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах карелии облачно с прояснениями. Ночью на большей части небольшие, местами умеренные дожди, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +14, +19°С.
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