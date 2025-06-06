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И дождь, и ветер: синоптики рассказали о погоде на 1 июля

Новости. Погода
17:00, 30 Июня 2025
фото: © Людмила Корвякова

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Карельские синоптики рассказали о погоде на вторник, 1 июля.

 

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах карелии облачно с прояснениями. Ночью на большей части небольшие, местами умеренные дожди, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +14, +19°С.

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