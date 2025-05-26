Со 2 по 8 июня в Карелии пройдут временные отключения электричества

В первую неделю июня Прионежская сетевая компания проведет ремонтные работы на энергообъектах в зоне своей ответственности.

Ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях невозможно проводить без временных отключений электроэнергии. Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства

Временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями. Ремонтная Программа компании утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

Со 2 по 8 июня временные отключения возможны:

Калевальский национальный муниципальный район:

- 4 и 5 июня с 9.00 до 11.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25), Центральная (дома 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45).

Кемский муниципальный район:

- 2 июня с 10.00 до 11.30. Город Кемь: улица Энергетиков (дома 9, 11, 15, 17).

- 2 июня с 8.30 до 12.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 18-20, 26-46, 35-95). Переулок Дорожный (дома 1-11).

- 3 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Советская (дома 1-13), Пролетарская.

- 3 июня с 14.00 до 15.30. Город Кемь: 6-й км.

- 4 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19).

- 4 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Поморская (дома 28-А, 29, 31), Подужемская (дома 1, 2, 7, 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 11, 12-Б).

Кондопожский муниципальный район:

- 2 июня с 14.00 до 5.00. Деревня Уссуна.

- 3 и 4 июня с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Кондопожская; Новинскосельское поселение.

- 5 июня с 9.00 до 16.00. Деревни Святнаволок, Эльмус.

Медвежьегорский муниципальный район:

- со 2 по 8 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Евгора (частично); село Паданы: улицы Свердлова, Коммунистов, Гористая, Григорьева.

- 3 июня с 9.00 до 14.00. Поселок Повенец: улицы Гористая, Пролетарская.

- 3 июня с 9.00 до 11.00. Поселок Повенец (частично).

- 4 июня с 9.00 до 11.00. Поселок Повенец: улицы Петрозаводская (дома 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 12, 16), Калинина (дома 2, 4), Онежская Набережная (дома 1-А, 3, 5, 8, 11, 6), Ленина (частично). Переулок Водников (дома 3-6).

Муезерский муниципальный район:

- 2 июня с 12.00 до 16.00. Поселок Мотко: улица Мира.

- 3 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Мотко.

- 4 июня с 9.00 до 12.00. Поселок Ледмозеро.

- 4 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Мотко: улица Комсомольская.

- 5 июня с 11.00 до 14.00. Поселок Тикша: улицы Лесная, Комсомольская.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- 2 июня с 9.00 до 11.00. Поселок Ильинский: улица Зивчальская (дом 45).

- 2 июня с 13.30 до 17.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 14-25), Молодёжная. Переулок Ягодный.

- 3 июня с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Студитова.

- 3 июня с 13.30 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 38-А - 48, Сосновый бор (дома 1-8, 10-19), Старозаводская.

- 4 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Устье Видлицы: улицы Ладожская (дома 10-63), Песочная.

- 5 июня с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Полевая (дома 1-5, 7-35), Луговая, Никитская, Цветочная. Переулок Красноармейский (дома 6-8).

- 6 июня с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Карла Маркса (дома 10, 11-Б), Урицкого (дома 13-А, 15-А).

- 6 июня с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Карла Маркса (дома 13, 14), Речная (дома 2-А, 3), Урицкого (дома 23, 23-А, 25).

- 6 июня с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 14-25), Молодёжная, Урицкого (дом 6), Ленина (дом 16, 16-А). Переулок Ягодный.

Прионежский муниципальный район:

- 2 июня с 10.30 до 14.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично); деревня Уя: здания ГУП РК «Петрозаводское ДРСУ», КЮМ, ГОУ «Детский морской центр «Норд-Вест», СОТ «Маяк».

- 4 июня с 11.00 до 15.00. Деревня Логмозеро: здания Аэронавигации, «Автопарт-Сервис», ООО «Крона», «Скандик Парк».

- 5 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Советская (частично). Переулок Ивинский.

- 6 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова, Крылова.

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 5 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Ленина, Шоссейная (частично), Мира, Первомайская, Гусева, Пушкина, Северная, Цветочная, Кленовая, Сущевича, Березовая, Светлая, Дружинина, Новая. Переулок Больничный.

- 6 июня с 10.30 до 15.00. Железнодорожная станция Падозеро: СОТ «Надежда»; местечко Падозеро: 33 км, 28 км, СНТ «Резерв».

Сегежский муниципальный округ:

- 2 июня с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улицы Линдозерская, Лесицина, Ригоева, Анохина, Лесхоз.

- 3 июня с 9.00 до 13.00. Окрестности г. Сегежа: СОТы «Майгуба-2», «Озерный», «Лейгубский», «Лей-Губа-2».

- 5 и 6 июня с 9.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Школьная, Карельская.