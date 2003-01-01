Со дна озера в Пудожском районе подняли тело утонувшего мужчины

Погибший выпал за борт лодки и не смог всплыть на поверхность воды.
На озере Рагнозере в Пудожском районе утонул 41-летний местный житель, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Вечером 1 августа мужчина выпал за борт лодки ПВХ, на которой отправился кататься без спасательного жилета. К сожалению, всплыть на поверхность ему так и не удалось.
— В спасательную службу заявка на поиск поступила 3 августа, соответственно, водолазы выехали на поиски лишь вчера, а работали сегодня. Заявки по таким случаям обычно поступают от полиции, — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Госкомитета.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее мы писали, что на реке Выг, протекающей по Беломорскому району, утонул 14-летний подросток.