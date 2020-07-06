Со следующей недели в Карелии начнут выдавать разрешения на добычу пернатых

Летне-осенне-зимний сезон охоты на птиц откроется 15 августа, сообщили в Минприроды Карелии.

Приём заявлений на выдачу разрешений на добычу птиц начинается за 30 дней до начала охоты – с 16 июля (четверг).

До снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приём заявлений осуществляется исключительно в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Карелии.

При подаче заявления необходимо прикрепить квитанции об оплате госпошлины за выдачу разрешения и сбора за пользование объектами животного мира (в случае охоты на глухаря и тетерева), а также скан-копию охотничьего билета –реквизиты для оплаты прилагаются.

Разрешения будут направлены заказным письмом по адресу, указанному в заявлении.

Напомним, более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий на севере Карелии перешли в категорию общедоступных.