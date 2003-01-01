Собака бойцовской породы набросилась на корги на Древлянке

Бойцовский пес едва не разорвал корги. Хозяйка не смогла удержать его, на собаке не было намордника.

Инцидент произошел накануне, 12 ноября, утром в ЖК «Каскад».

Мужчина вышел гулять с корги, и на его небольшую собаку напал пес бойцовской породы. Не понятно, что побудило собаку к агрессии, видимо, она защищала свою хозяйку. Та в свою очередь не смогла удержать пса и упала. Своего питомца-корги спас бесстрашный владелец. Он смог отпугнуть собаку. Инцидент попал на уличную камеру видеонаблюдения (18+)

— Хозяйка видно была в шоке, видимо, в первый раз вышла гулять. Позже пришел муж, который начал оправдываться, якобы он с ночной смены и т. д. Даже не извинились. А у нашего питомца рваная рана, собаке плохо, она весь день пряталась под кроватью, — рассказал «Столице» владелец.

Мужчина написал заявление в полицию.