Собака, чудом выжившая в ДТП в Карелии, вернулась с раненой лапой и в клещах

Родственники погибших в страшной аварии рассказали о состоянии питомца, который пропал после ДТП в Беломорском районе.

Выжившая в аварии с пожаром в автомобиле собака породы Джек-рассел-терьер по кличке Сэм ждет осмотра ветеринара.

«Его жизни ничто не угрожает. Небольшое ранение лапки заставляет его немного хромать. В лесу он нахватал клещей, от которых его уже очистили. Сегодня его осмотрит ветеринар, будем наблюдать», — рассказала «Фактор News» родственница погибших в ДТП в Беломорском районе хозяев пса Анастасия Орлова, которая ранее сообщила об удачном завершении поисков собаки.

Напомним, авария с участием двух автомобилей произошла 1 июня около 20.30 на 793 километре трассы «Кола», в шести километрах от Пушного. Три человека, включая ребенка, погибли. Еще двое были госпитализированы.