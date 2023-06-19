Собака погибла на крупном пожаре на востоке Карелии (ФОТО)

Утром 19 июня в одном из поселков Пудожского района Карелии бушевал сильный пожар.

Утром понедельника, 19 июня в поселке Кривцы загорелось сразу несколько хозпостроек и нежилой дом в одном из дворов. Пламя к приезду огнеборцев распространилось на площади в 400 квадратных метров.



Об этом говорится в сообщении паблика «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району».



«К сожалению, до прибытия пожарных подразделений погибла собака, находившаяся в вольере», - сообщили брандмейстеры.



Совместными усилиями 14 пожарных на трех автоцистернах пожар ликвидирован.



Огонь уничтожил строение жилого дома, хозяйственные постройки и одну единицу техники.

























