Собака помешала самолету из Москвы сразу приземлиться в Петрозаводске

Самолет авиарейса «Москва — Петрозаводск» столкнулся с неожиданным препятствием при посадке.

Как сообщает РБК Карелия, 2 ноября в 10.48 с авиарейсом SSF253 Москва — Петрозаводск, выполняемым компанией «Северсталь», произошел инцидент. Самолет не смог приземлиться на полосе аэродрома с первого раза, так как выполнить посадку помешала собака, которая оказалась на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT. Информацию о происшествии РБК Карелия подтвердили в республиканском Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи. Лайнеру пришлось совершить второй круг. В 10.59 посадка благополучно состоялась.

Предыдущий инцидент с самолетом, выполнявшим рейс до Петрозаводска произошел 22 августа. Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4757 Сочи — Петрозаводск вернулся в аэропорт после взлета, при этом перед посадкой самолет в течение двух часов вырабатывал топливо в районе аэропорта Сочи. В авиакомпании ситуацию объяснили ситуацию техническими причинами.

Регулярные утренние рейсы авиакомпании «Северсталь» из аэропорта Домодедово (Москва) в Петрозаводск запустили 31 октября. Время полета занимает полтора часа. Рейсы производятся самолетами Bombardier CRJ200. Помимо «Северстали», в Москву из Петрозаводска вечерние рейсы выполняет авиакомпания «Победа».