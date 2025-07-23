здоровье работа экология
реклама на сайте
В «Talojarvi. Город у воды» завершается строительство еще одного дома
23.07.2025 10:05
Минздрав разработал изменения в порядок выдачи больничных
25.07.2025 09:20

Собака попала в смертельную ловушку в городе Карелии

Новости. Происшествия
06:40, 28 Июля 2025
фото: приют «Забытые животные»

Новости партнеров

Жителей Суоярви предупредили об опасности, подстерегающей людей и их питомцев.

В городе Суоярви в Карелии собака увязла в большой луже битума, разлитого возле дороги, где ходят люди и животные. В этом рассказали в местном приюте «Забытые животные».

— Сегодня, 25 июля, у нас произошло ЧП! Наша Мира завязла в битуме, по шею, и мы всем дружным коллективом ее спасали. Вначале мужчины ее вытащили, и потом мы ее несколько часов отмывали и стригли… Всего приняли участие в операции 7 человек, потратили несколько литров масла, две бутылки ферри и время, которого всегда не хватает, — рассказали в паблике приюта.

Как объяснили в приюте, две большие емкости с битумом остались после закрытия асфальтобетонного завода (АБЗ).

— В 2014 году Запкареллес начал производить погрузку леса в вагоны, устроили своего рода нижний склад, к слову грузят до сих пор. Непонятно зачем засыпали эти емкости землей, и как результат, битум начало выдавливать из-под земли, образовав достаточно большую лужу, когда жаркая погода битум плавится. Уже были случаи, когда у детей засасывало обувь и однажды даже велосипед, а уж птицы там тонут регулярно! Теперь пострадала собака и нам пришлось приложить усилия, что бы ей помочь- уточнили в паблике приюта.

Сам битум, рассказали в приюте, находится на пешеходной тропе между железнодорожными путями и озером Суоярви, где ранее располагался АБЗ.

— В связи с вышеизложенным, обращаемся в ЗАО «Запкареллес», просим устранить экологическую катастрофу в черте города, устроенную Вами же! Ждем отзыва и самое главное действий, — написали в приюте.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.07.2025, 10:45
Умерла председатель Верховного суда России
22.07.2025, 00:10
Ученые из России обнаружили на Камчатке несколько видов пресноводных лососевых
21.07.2025, 15:40
Стала известна стоимость билетов из Петрозаводска в Махачкалу
26.07.2025, 17:00
До +31°С, возможен дождь: прогноз погоды на 27 июля
23.07.2025, 07:20
Два города из Карелии вошли в число популярнейших мест для необычного отдыха
23.07.2025, 13:55
Нанёс 9 ударов топором и скрылся: в Кондопоге мужчина жестоко расправился с подругой своей матери

Чтиво

25.07.2025 14:15
Остров Заонежье
Остров Заонежье. Как журналист, фотограф и барин в Кижские шхеры ходили
Об удивительном крае, полном тайн и загадок, его прошлом и настоящем. О людях, которые живут здесь и которые приехали сюда со всего света в поисках счастья и покоя.
Ловушка для самокатов: как из набережной Петрозаводска сделали место охоты на отдыхающих
25.07.2025 08:20
«Достоевский нам близок и понятен»: преподаватель русской литературы в Тегеране о влиянии русской классики на иранцев
17.07.2025 18:55
архив чтиво

Медиа

Июльская жара в Петрозаводске
22.07.2025 18:00
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение