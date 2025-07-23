Собака попала в смертельную ловушку в городе Карелии

Жителей Суоярви предупредили об опасности, подстерегающей людей и их питомцев.

В городе Суоярви в Карелии собака увязла в большой луже битума, разлитого возле дороги, где ходят люди и животные. В этом рассказали в местном приюте «Забытые животные».

— Сегодня, 25 июля, у нас произошло ЧП! Наша Мира завязла в битуме, по шею, и мы всем дружным коллективом ее спасали. Вначале мужчины ее вытащили, и потом мы ее несколько часов отмывали и стригли… Всего приняли участие в операции 7 человек, потратили несколько литров масла, две бутылки ферри и время, которого всегда не хватает, — рассказали в паблике приюта.

Как объяснили в приюте, две большие емкости с битумом остались после закрытия асфальтобетонного завода (АБЗ).

— В 2014 году Запкареллес начал производить погрузку леса в вагоны, устроили своего рода нижний склад, к слову грузят до сих пор. Непонятно зачем засыпали эти емкости землей, и как результат, битум начало выдавливать из-под земли, образовав достаточно большую лужу, когда жаркая погода битум плавится. Уже были случаи, когда у детей засасывало обувь и однажды даже велосипед, а уж птицы там тонут регулярно! Теперь пострадала собака и нам пришлось приложить усилия, что бы ей помочь- уточнили в паблике приюта.

Сам битум, рассказали в приюте, находится на пешеходной тропе между железнодорожными путями и озером Суоярви, где ранее располагался АБЗ.

— В связи с вышеизложенным, обращаемся в ЗАО «Запкареллес», просим устранить экологическую катастрофу в черте города, устроенную Вами же! Ждем отзыва и самое главное действий, — написали в приюте.