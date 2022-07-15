Собака «спасла» девушку-водителя от лихача-пенсионера под Петрозаводском (ФОТО)

Серьезное ДТП произошло под Петрозаводском - оставленный на обочине автомобиль протаранил другой участник движения.

Об этом сообщил один из подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте, ставший очевидцем аварии.

По его словам, ДТП произошло на автодороге между Петрозаводском и озером Лососинное. Ford Focus под управлением 76-летнего мужчины врезался в стоявший на обочине в попутном направлении Ford Fusion. От удара Focus перевернулся, но водитель серьезно не пострадал.

В момент аварии в салоне Fusuon никого не было – девушка-водитель в это время гуляла с собакой в лесу. Когда она вернулась, то увидела, что в результате ДТП ее автомобиль сбросило в кювет.