Собака задрала 8 кур-несушек в районе Карелии

В Сортавале собака забежала в частный двор, где гуляли 19 кур, и растерзала восьмерых несушек.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувший четверг, 19 августа, в Сортавале на улице Кайманова в частном дворе гуляли 19 кур, а вечером в частные владения ворвалась собака, похожая на хаски, и разодрала восемь несушек.

«Собака была с ошейником, значит, у нее есть хозяин, — рассказала хозяйка кур „Столице на Онего“. — Мы обратились в полицию и хотим, чтобы нам возместили ущерб: одна курица стоит тысячу рублей. Либо пусть заплатят деньги, либо возвращают молодыми курами плюс корма».

Пострадавшие объяснили, что держали куриц для себя, птицы несли яйца, а теперь все потеряно — никакой прибыли.

В МВД Карелии подтвердили, что сообщение о нападении собаки на кур поступило со службы «112», куда обратились пострадавшие.