Собаки и кошки погибли при пожаре в квартире в Карелии

Пожарные боролись с огнем два часа, но питомцев спасти не удалось.

В поселке Вилга Прионежского района огнеборцы ликвидировали пожар в квартире жилого дома на улице Зайцева, д. 3.

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности, сообщение о возгорании поступило утром 13 июля. Пожарные выехали на место происшествия в 07:45.

— На место происшествия выехали пожарные ПЧ-47 поселка Мелиоративный, один автомобиль и десять человек личного состава. В помощь также направлены ОП-1 и ОП-2 ПСЧ-4. По прибытию в 07:57 подан один ствол Б на тушение. Наблюдалось сильное задымление, — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Открытое горение локализовали в 08:27. Полностью потушили пожар в 09:26.

На пожаре погибли домашние животные: две собаки и две кошки. Пострадавших среди людей нет.