Собаки нарисовали картины языком на фестивале в Петрозаводске

На книжном фестивале «Буквица» прошел мастер-класс для четвероногих питомцев.

Мастер-класс по рисованию картин вошел в программу книжного фестиваля «Буквица», который состоялся в минувшую субботу в столице Карелии. Но рисовать учили не людей, а собак. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Хозяева вместе со своими питомцами наносили на маленький холст разноцветные кляксы, а затем накрывали его прозрачной пленкой. Холст намазывали арахисовой пастой и ставили перед собакой. Слизывая угощения, хвостатые художники размазывали краску под полиэтиленом.

Что из этого вышло, смотрите здесь.