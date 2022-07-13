Собаки помогли раскрыть более 150 преступлений в Карелии за полгода

С помощью карельских кинологов в первом полугодии 2022 года раскрыто свыше 150 преступлений.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Так, в одном из недавних происшествий работа полицейского-кинолога, применившего служебную собаку, помогла сотрудникам уголовного розыска Петрозаводска установить подозреваемую в краже. Потерпевший заявил в полицию о том, что из салона его автомобиля, пропали деньги. Однако выехавший на место происшествия в составе следственно-оперативной группы сотрудник Центра кинологической службы МВД по Республике Карелия, применив служебную собаку по запаховому следу, вскоре нашел в парке неподалеку планшет – оказалось, что и его похитили мужчины.

Ранее сообщалось, более 80 служебных собак несут службу в исправительных учреждениях Карелии.