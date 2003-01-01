РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Тема недели
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
Кинотетрис
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Новости

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10

Собаки редких пород приняли участие в двух национальных выставках в Петрозаводске

23:50

Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе был пьян

22:50

Явка избирателей на выборах в Карелии превысила 17%

21:30

В Эссойле простятся с погибшим на СВО земляком

20:50

Смертельное ДТП произошло на трассе в Медвежьегорском районе

19:40

Власти Аргентины заявили о прекращении «родильного туризма» для россиян

18:40

Без осадков и до +21°С: чем погода удивит жителей Карелии 14 сентября

17:20

Нехватка кадров, отсутствие приватности и задержка писем: депутаты обсудили проблемы в работе Почты России в Карелии

16:45

Уроженец Кондопоги погиб в зоне спецоперации

15:55

В Прионежском районе два человека оказались заблокированы в перевёрнутом автомобиле

14:40

19-летний житель Питкяранты ушёл из дома и не вернулся

13:55

Житель Петрозаводска потерял почти 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

12:55

В Кондопоге молодая девушка-водитель насмерть сбила велосипедиста

11:55

Четырёхлетний ребёнок получил травмы в ДТП на севере Карелии

10:30

Второй день муниципальных выборов стартовал в Карелии

09:35

Мощная магнитная буря накроет Землю уже в эти выходные

09:00

Любителям «тихой охоты» напомнили правила безопасности при посещении леса

08:30

Стало известно, во сколько обойдется строительство моста через Лососинку в Петрозаводске

08:00

Явка в Карелии в первый день выборов составила 10%

07:30

«Космическую медузу» можно будет наблюдать под утро в Петрозаводске

00:10
Собаки редких пород приняли участие в двух национальных выставках в Петрозаводске
13 сентября, 23:50 Общество
Поделиться

«Кандидаты в чемпионы по красоте» предстали перед жителями карельской столицы.

фото: © Людмила Корвякова

Сегодня, 13 сентября, в Петрозаводске состоялись две национальные выставки собак, организованные Карельским кинологическим центром «Интерканис» и Республиканской общественной организацией «Клуб служебного, декоративного, спортивно-прикладного собаководства «Карелия».

Мероприятия прошли в сквере стадиона «Динамо», где горожане смогли полюбоваться «Кандидатами в национальные чемпионы по красоте» (САС) — собаками, получившими наивысшие оценки на выступлениях в каждом классе. Фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова подготовила репортаж с места события и узнала об особенностях участников состязаний.

— Я являюсь владельцем питомника стандартных бультерьеров. Собаки этой породы живут у меня дома уже 22 года. На данный момент их 5. Бультерьер — это собака-клоун. Лихие 90-е испортили репутацию собачьими боями, однако булли очень ласковые. Агрессия к человеку полностью отсутствует. Её априори быть не должно. Единственное, в порыве страсти, а они очень любвеобильные, могут разбить нос, — рассказала владелица одного из «кандидатов» Дарья Рыцарева.

Особый интерес у публики вызвал также первый в Карелии представитель породы поденко ибиценко.

— Это ивисская борзая с острова Ибица. В Испании охотится на кроликов. Выбрала эту породу, потому что собака очень красивая, интересная внешность. Дома она очень спокойная, я бы сказала, что это кошка в теле собаки. Очень много спит, ласковая. У меня частный дом, любит гулять в лесу. У неё нет агрессии по породе вообще. Кормимся мы мясом. Домашнее имя — Сева, полное — Севилья Балтасвиес, она из Латвии, — поделилась хозяйка животного Наталья.

Участие в выставке также приняли вельш-корги, шелти, афганская борзая, ирландский красный сеттер и представители других благородных пород.

 

Обсудить (0) в ленту
В парламенте Карелии рассказали, как ограничения на продажу алкоголя помогли Якутии
12 сентября, 13:55 Общество
Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе был пьян
13 сентября, 22:50 Дорожная хроника
Смертельное ДТП произошло на трассе в Медвежьегорском районе
13 сентября, 19:40 Дорожная хроника
В Прионежском районе два человека оказались заблокированы в перевёрнутом автомобиле
13 сентября, 14:40 Дорожная хроника
Четырёхлетний ребёнок получил травмы в ДТП на севере Карелии
13 сентября, 10:30 Дорожная хроника
«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу
00:10 Общество
Собаки редких пород приняли участие в двух национальных выставках в Петрозаводске
23:50 Общество
Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе был пьян
22:50 Дорожная хроника
Явка избирателей на выборах в Карелии превысила 17%
21:30 Политика
В Эссойле простятся с погибшим на СВО земляком
20:50 Утраты
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение