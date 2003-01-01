Собаки редких пород приняли участие в двух национальных выставках в Петрозаводске

«Кандидаты в чемпионы по красоте» предстали перед жителями карельской столицы.

Сегодня, 13 сентября, в Петрозаводске состоялись две национальные выставки собак, организованные Карельским кинологическим центром «Интерканис» и Республиканской общественной организацией «Клуб служебного, декоративного, спортивно-прикладного собаководства «Карелия».

Мероприятия прошли в сквере стадиона «Динамо», где горожане смогли полюбоваться «Кандидатами в национальные чемпионы по красоте» (САС) — собаками, получившими наивысшие оценки на выступлениях в каждом классе. Фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова подготовила репортаж с места события и узнала об особенностях участников состязаний.

— Я являюсь владельцем питомника стандартных бультерьеров. Собаки этой породы живут у меня дома уже 22 года. На данный момент их 5. Бультерьер — это собака-клоун. Лихие 90-е испортили репутацию собачьими боями, однако булли очень ласковые. Агрессия к человеку полностью отсутствует. Её априори быть не должно. Единственное, в порыве страсти, а они очень любвеобильные, могут разбить нос, — рассказала владелица одного из «кандидатов» Дарья Рыцарева.

Особый интерес у публики вызвал также первый в Карелии представитель породы поденко ибиценко.

— Это ивисская борзая с острова Ибица. В Испании охотится на кроликов. Выбрала эту породу, потому что собака очень красивая, интересная внешность. Дома она очень спокойная, я бы сказала, что это кошка в теле собаки. Очень много спит, ласковая. У меня частный дом, любит гулять в лесу. У неё нет агрессии по породе вообще. Кормимся мы мясом. Домашнее имя — Сева, полное — Севилья Балтасвиес, она из Латвии, — поделилась хозяйка животного Наталья.

Участие в выставке также приняли вельш-корги, шелти, афганская борзая, ирландский красный сеттер и представители других благородных пород.