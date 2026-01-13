«Собакой не занимаются, кормят редко»: ещё один алабай из Заозерья нуждается в помощи

Карельские волонтёры пытаются вызволить из «заточения» пса Мишку, оказавшегося на грани выживания.
На ферме в селе Заозерье Прионежского района волонтёры нашли ещё одного алабая, оказавшегося на грани смерти. Пёс, наречённый Мишкой, живёт в прохудившемся вольере и питается замёрзшими объедками.
— Итак, на фотографиях видно, в каких условиях содержится собака. Что она ест, и как она не выгуливается. Собакой не занимаются, кормят редко, — рассказали местные жители в группе помощи «Заозерье».
Сейчас животное подкармливают активисты, однако это временная мера — Мишке нужен полноценный уход и более комфортные условия для жизни.
— Волонтёры хотели искать нового хозяина для Миши, но «хозяин», который раньше соглашался отдать собаку, теперь не хочет этого делать, — поделились сельчане.
Напомним, 11 января неравнодушные жители Заозерья спасли алабая Малыша, сидевшего на привязи на этой же ферме. Пёс мучился от боли из-за цепи, вонзившейся прямо в шею, и долго не подпускал к себе людей.
Владелец хозяйства заявлял, что долго не мог снять цепь, так как, по его словам, собака была агрессивна. Однако позднее активисты, которым удалось подойти к Малышу поближе, выяснили, что он не представляет угрозы, и забрали его к себе.
У животного появился новый хозяин, который сразу же занялся его лечением. 12 января пёс перенёс операцию и уже идёт на поправку.
В полиции рассказали, что проверят условия содержания собаки на прошлом месте.