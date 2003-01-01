Собаку, которую избили на глазах ребенка в Карелии, лечат в Санкт-Петербурге

Избитую владельцами собаку из Карелии отправили на лечение в город на Неве.

Животное пострадало от рук владельцев. Инцидент произошел 25 июля. Хозяева душили удавкой свою собаку, били животное по голове. Все это снимал на видео их 11-летний ребенок, рассказала общественный инспектор в области обращения с животными Татьяна Мик. Хозяин подумал, что собака мертва и выбросил ее в контейнер, а она выжила. Нэнси получила не только увечья, но и огромную психологическую травму.

— Сейчас собака находится в Санкт-Петербург, где врачи борются за ее жизнь. Уже потрачено 70 тысяч рублей. Нужно еще больше 300 тысяч на лечение и реабилитацию, — сообщили «Столице на Онего» зоозащитники.

Собаке проведено МРТ головы, выявлены ушибы мягких тканей, черепно-мозговая травма, но мозг цел, Нэнси реагирует на людей, но жутко боится . Ей пытаются восстановить почки, кишечник, предполагается, что от ударов у нее было внутренне кровотечение и органы пострадали, рассказывают зоозащитники.

По их словам , глава этого семейства не первый раз жестоко обращается с животными. Были и более тяжелые случаи, о которых соседи рассказывали в том числе в полиции. По последнему инциденту заявление также подано в правоохранительные органы. Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, проверка идет. Сейчас ждут данных о состоянии собаки от ветеринаров.

Напомним, ранее Житель Суоярвского района ударил соседскую собаку топором.