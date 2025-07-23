Оборвавшийся провод стал причиной гибели собаки в поселке Пряжа в Карелии.
Инцидент произошел накануне днем, сообщили в ОПС по Пряжинскому району. Вызов поступил от местных жителей, которые пожаловались на оборвавшийся провод.
Спасатели оградили место обрыва. Почле чего обесточили провод.
На месте обрыва погибла собака.
Причины происшествия устанавливаются.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание