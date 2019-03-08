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Новости. Общество
20:40, 08 Марта 2019
фото: ТАСС/Артем Геодакян

Собчак и Виторган заявили о разводе

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Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально объявили о расставании.

Супруги опубликовали на своих страницах в инстаграме одинаковые сообщения, в которых рассказали о причинах своего решения, передает Газета.ru.

Телеведущая заявила, что больше не намерена терпеть спекуляции на тему ее личной жизни, и призналась, что давно живет отдельно от супруга.

"Мы довольно давно живем отдельно, и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность", — отметила Собчак в подписи к фотографии, на которой она идет, опустив голову.

Она добавила, что делить имущество и, тем более, ребенка родители не намерены — они будут иметь на Платона одинаковые права.

Максим Виторган в свою очередь опубликовал в соцсети кроваво-красный квадрат и тот же текст, что и у Собчак. Только в отличие от супруги он закрыл возможность комментирования записи.

 

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