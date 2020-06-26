Собчак оказалась в больнице с поломанным носом

На своей странице в Инстаграм 25 июня светская львица Ксения Собчак опубликовала видео, на котором она изображена в больнице с переломанным носом.

Как выяснилось, травму Ксюша получила еще несколько дней назад во время неудачного падения. А сегодня в больнице ей сделали операцию и наложили повязку, пишет "Узнай все".

Опережая пользователей, которые сразу бы начали придумывать версии происшествия, в результате которого Собчак могла упасть и сломать нос, журналистка сама озвучила несколько самых простых и наиболее вероятных сценариев своего увечь и тут же их опровергла.

"Первое, что скажут хейтеры: "Поделом, нечего свой нос совать, куда не надо". Не соглашусь, я, в конце концов, не Панин. Вторая версия – пластический хирург. Тоже мимо. Ну я не глупая девочка, ребята. Понимаю, что есть ситуации, когда медицина уже бессильна", – заявила Собчак.

Она также добавила, что не дралась с мужем, Константином Богомоловым, поскольку не имеет привычки распускать руки.

Что касается пластической операции, то еще в начале 2000-х годов Ксения летала в Америку, где известный пластический хирург, Радж Канодия, пациентами которого являются звезды голливуда, подкорректировал ей нос, сделав его несколько меньше в размерах и выпрямив носовую перегородку.

Поговаривали, что одновременно с носом Собчак уменьшила себе челюсть, но Ксюша всячески отрицает эту информацию.