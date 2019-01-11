Собчак решила вернуться в политику и занять пост губернатора Санкт-Петербурга

Ксения Собчак планирует занять пост губернатора Санкт-Петербурга.

"Дни.ру" пишет, что в феврале Ксения Собчак забудет о светских тусовках и на некоторое время переедет в Санкт-Петербург. Знаменитость планирует реанимировать свою политическую карьеру.

С некоторых пор теледива активно собирает команду для участия в выборах. Амбициозная звезда позарилась на пост губернатора Санкт-Петербурга.

Отметим, что ранее самоуверенная Ксения баллотировалась на пост главы государства. Заявляя о своем выдвижении, блондинка поясняла, что считает участие в выборах лучшим законным способом выразить протест и что планирует стать своеобразной графой "против всех".