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Новости. Общество
21:40, 24 Ноября 2018
фото: Instagram

Собчак сбежала из России после слухов о любовнике

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Ксению Собчак заметили в Казахстане на Недели моды. Ведущая решила покинуть Россию после того, как в СМИ появились слухи о ее интрижке с известным режиссером, пишут "Дни.ру".

Едва Ксении Собчак удалось отбиться от слухов о ее второй беременности, как сплетники нашли новую тему для обсуждения. Поговаривают, что у ведущей есть роман на стороне.

Новая волна сплетен поднялась после того, как Ксению Собчак застали прилюдно милующейся с известным режиссером Константином Богомоловым. Они сидели вместе на премьере фильма знаменитого режиссера Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек".

Для некоторых пользователей Сети этого оказалось достаточно для того, чтобы подогреть слухи об интрижке Ксении Собчак и прийти к выводу, что Богомолов и есть тот самый таинственный любовник. После таких обсуждений ведущая уехала из России.
На своей странице в Instagram Ксения Собчак выложила фотографию из Казахстана. Туда она приехала на Неделю моды. Впрочем, тех, кто любит следить за личной жизнью звезд и готов делать далеко идущие выводы на основании сплетен, вопросы стиля занимают не так сильно.

Куда больше их интересует, где сейчас находится законный муж ведущей актер Максим Виторган. На снимках Ксении Собчак его не заметили, из-за чего пришли к выводу, что он предпочел остаться в Москве, сообщают "Дни.ру".

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