Собчак сыграет роль в сериале Богомолова про маньяка

В своем Instagram Ксения Собчак похвасталась, что прошла кастинг у Константина Богомолова.

Теперь экс-ведущая "Дома-2" появится на съемочной площадке фильма "Хороший человек" вместе с Юлией Снигирь, Никитой Ефремовым, Андреем Бурковским и другими профессиональными актерами, пишет "Узнай все".

Какая роль досталась Ксении, неизвестно, но ее имя значится на тарелке, которую символически разбивают перед началом съемок нового проекта.

Сериал посвящен истории ангарского маньяка – серийного убийцы-милиционера Михаила Попкова, убившего 77 женщин за 20 лет и пойманного в 2012 году. В данный момент он содержится в тюрьме "Черный дельфин". Название – ирония над тем, что окружающие маньяка люди считали его примерным отцом и блюстителем порядка.