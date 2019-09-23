Собчак сыграет роль в сериале Богомолова про маньяка

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В своем Instagram Ксения Собчак похвасталась, что прошла кастинг у Константина Богомолова.
Теперь экс-ведущая "Дома-2" появится на съемочной площадке фильма "Хороший человек" вместе с Юлией Снигирь, Никитой Ефремовым, Андреем Бурковским и другими профессиональными актерами, пишет "Узнай все".
Какая роль досталась Ксении, неизвестно, но ее имя значится на тарелке, которую символически разбивают перед началом съемок нового проекта.
Сериал посвящен истории ангарского маньяка – серийного убийцы-милиционера Михаила Попкова, убившего 77 женщин за 20 лет и пойманного в 2012 году. В данный момент он содержится в тюрьме "Черный дельфин". Название – ирония над тем, что окружающие маньяка люди считали его примерным отцом и блюстителем порядка.
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