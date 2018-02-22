Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
14:09, 22 Февраля 2018

Суд с третьего раза оправдал Собинского и Патенко

По теме

Муж зарезал модель Playboy и покончил с собой
22.02.18 19:40
Злоумышленники украли вентиляционные решетки в Петрозаводске
22.02.18 18:40
Начальник отделения почты украла из кассы девять тысяч рублей
22.02.18 17:20
Все новости
Загрузка...

Петрозаводский городской суд с третьего раза вынес оправдательный приговор по "форелевому делу" в отношении бывших министров Карелии Владимира Собинского и Ванды Патенко.

"Форелевое дело" Собинского и Патенко в Петрозаводском городском суде рассматривалось в третий раз.

Суд оствил за ними право на реабилитацию, а кроме того - на возмещение материального и морального вреда, нанесенного в процессе уголовного преследования.

Еще в 2012 году суд признал их виновными в превышении полномочий при распределении участков для рыбоводства и приговорил Собинского к 3 годам лишения свободы условно, а Патенко – к 1 году условно. После обжалования приговора Верховный суд Карелии в начале 2013 года сократил сроки наказания обоим подсудимым.

Далее Патенко и Собинский обжаловали приговор в Верховном суде России, который направил его на новое рассмотрение в президиум Санкт-Петербургского городского суда. Тот отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд. Этот судебный процесс, завершившийся в ноябре 2015 года, вновь не принес подсудимым ожидаемого результата – они были признаны виновными.

Верховный суд Карелии в начале 2016 года оставил этот приговор в силе.

Собинский и Патенко обратились с кассационной жалобой теперь уже в Верховный суд России. Вышестоящая инстанция в августе 2016 года отменила приговор и в третий раз направила его на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

В течение всего времени, пока продолжается эта судебная тяжба, экс-министры заявляли, что никогда не признают себя виновными и будут добиваться оправдательного приговора.

По версии гособвинения, Собинский, будучи региональным министром сельского, рыбного хозяйства и продовольствия, а затем заместителем председателя правительства республики, и его заместитель Патенко, впоследствии ставшая руководителем этого ведомства, с января 2005 года по октябрь 2007 года ограничивали конкуренцию в сфере форелеводства на территории Карелии.

Сумма материального ущерба, причиненного предпринимателям их действиями по ограничению конкуренции, как установили специалисты, превысила 20,6 млн рублей. Другие действия осужденных нанесли государству еще порядка 8 млн рублей ущерба.

По теме

Муж зарезал модель Playboy и покончил с собой
22.02.18 19:40
Злоумышленники украли вентиляционные решетки в Петрозаводске
22.02.18 18:40
Начальник отделения почты украла из кассы девять тысяч рублей
22.02.18 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chopper
2018-02-22 22:14:52
О-о-о...
Рыбка по имени Ванда. То есть рыбина.
И Вофка из тридевятого царства. Комсомолец переодетый.
За одно только ознакомление с уголовным делом адвокаты дерут десятки тыр. А тут столько лет тягались. Пенсии-то видать хорошие у экс-министров.
кир
2018-02-22 21:25:10
АртемD, так точно.
Leopol'd
2018-02-22 21:19:12
За 10 лет куча участников в МВД премии и пенсии получили. И ведь не лишат ни того, ни другого!
АртемD
2018-02-22 20:30:50
Можно только порадоваться за бывших руководителей Минсельхоза. Но данное заказное дело испортило здоровье и карьеру Владимира Собинского и Ванды Патенко.
Теперь мы, налогоплательщики, оплатим моральный вред за их незаконное уголовное преследование.
Для восстановления справедливости считаю, что:
1. Прокурор РК Габриелян должен уйти в отставку.
2. Руководитель Следственного управления СК РФ по РК Бабойдо должен уйти в отставку.
3. Следователи, прокуроры и судьи, участвующие в незаконном уголовном преследовании должны быть не только уволены со своих должностей, но и подвергнуты уголовному преследованию.
4. Родственники "оборотней в погонах", перечисленных в п.п.1-3 должны быть депортированы из Карелии.
sherhan2
2018-02-22 20:27:54
А с пятого раза возможно Нелидову орден "Святого Карела" вручат.
эдуард3
2018-02-22 17:12:35
Кто растит нелюбовь?!

Конечно, молодцы, отбились от условки.
Какая ненависть у них теперь к властям.
И сколько нервов выкинуты в пропасть.
Измором только взяли, по другому было и не взять.

Карьера лопнула,на сердце шрамы.
Святого не осталось больше ничего.
Суды врагов растят для Государства
А почему так - те кто судит - им не будет ничего

Какая справедливость - нет ее в помине
Какая компенсация - здесь много не дают.
На лица посмотрите - в горестных морщинах
Поиздевались всласть - кто подрывает Государство тут?!

Иван
2018-02-22 16:07:49
Одни разборки,кругом "профессионалы".....когда ж придёт умный и грамотный руководитель,людям уже надоела эта болтовня о перспективах 2030 года.....
martin
2018-02-22 15:46:53
А как все хорошо начиналось... В июле 2008 г СУ МВД по РК было возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции со стороны минсельхоза Карелии. Десятки оперативников МВД ворвались в здание минсельхоза и устроили показательные "маски-шоу" с изъятием документов. Прикормленые "специалисты" нарисовали "многомилионные ущербы" таким же "фермерам". "Оборотни" из карельского УФСБ обеспечили нужные материалы. Нургалиев с трибуны Госдумы объявил о разоблачении высокопоставленных чиновников. Звания и награды посыпались на счастливых силовиков. Через 10 лет в суде выявились факты фальсификации т.н. "форелевого дела". Думаю Следственный комитет разберется с заказчиками и исполнителями, благодаря которым сельское хозяйство Карелии оказалось в таком плачевном состоянии.
кир
2018-02-22 15:19:00
Институт судейства закрыть как крайне неэффективный и вредный. Полномочия передать тройкам, которые раньше были. Уму непостижимо как долго и плохо они судят.
Ромка
2018-02-22 14:35:45
Хорошо когда денег много у тебя,можно и защититься....
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
15.02.2018, 08:53
"Лайф" рассказал из-за чего убили женщину в общежитии на Ключевой

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 6
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 8
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
Сегодня 16:26
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»