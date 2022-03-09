Мэр Сергей Собянин отменил масочный режим в Москве с 15 марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что со вторника, 15 марта, в столице отменяется требование по использованию защитных масок, пишет РИА Новости.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение», — написал он.

Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, такие как регулярное измерение температуры тела, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.

«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — подчеркнул Собянин.

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков предупредил жителей республики о приближении новой волны коронавируса.