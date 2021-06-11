Реклама на сайте
Прислать новость
Появились подробности ЧП на озере в Петрозаводске, где подростки не вышли из воды 2
11.06.2021 20:55
Спасатели в Петрозаводске ищут подростков на озере, которые не вышли на берег после купания (ФОТО и ВИДЕО) 4
11.06.2021 20:01
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО) 9
11.06.2021 22:14

Собянин продлил выходные в Москве до 19 июня из-за роста коронавируса

Новости. Общество
15:17, 12 Июня 2021
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, “длинные выходные” в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня», - пишет Сергея Собянин в своем блоге.

Указ распространяется на предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Мэр сообщил, что за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года.

«Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное: врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов “традиционных” групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя», — считает Собянин.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
11.06.2021, 20:55
Появились подробности ЧП на озере в Петрозаводске, где подростки не вышли из воды
12.06.2021, 10:03
Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней
10.06.2021, 15:49
Глава Карелии рассказал о своей гордости за дочь

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»