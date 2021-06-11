Собянин продлил выходные в Москве до 19 июня из-за роста коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, “длинные выходные” в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня», - пишет Сергея Собянин в своем блоге.

Указ распространяется на предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Мэр сообщил, что за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года.

«Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное: врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов “традиционных” групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя», — считает Собянин.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.